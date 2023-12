Drammatico incidente San Giorgio – Pulsano: muore una donna

Nella notte tra il 3 e il 4 dicembre, la provincia di Taranto è stata teatro di un altro drammatico incidente stradale sulla statale 109, precisamente tra Pulsano e San Giorgio, all’altezza dello svincolo di Faggiano.

Una coppia di anziani viaggiava lungo la strada a bordo di una Golf quando la loro vettura è entrata in collisione con un’altra auto, una BMW, causando la perdita della vita della donna di 73 anni.

Il marito, che si trovava a bordo, è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Anche i due occupanti dell’altra vettura coinvolta nell’incidente hanno riportato ferite, aggiungendo ulteriori tinte di dramma a questa tragica vicenda. Le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire la situazione, dirigendo il traffico e fornendo assistenza medica alle vittime.Gli investigatori sono al lavoro per determinare le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.