CISL pensionati a sostegno dei Diritti Sanitari

CISL Pensionati: una guida per i Diritti Sanitari

La CISL Pensionati, in un recente incontro a Bari, ha annunciato un’importante iniziativa per supportare i cittadini nella battaglia contro le lunghe liste di attesa nel sistema sanitario. Questo movimento, guidato dal segretario Vincenzo Lezzi, mira a fornire assistenza pratica e informazioni per aiutare i cittadini a esercitare il loro diritto alle cure.

Soluzioni Concrete per le Liste di Attesa

L’iniziativa della CISL Pensionati fornisce ai cittadini di Bari e Bat (Barletta, Andria, Trani) strumenti utili come un numero verde, un servizio WhatsApp 320.88.73.827 e dell’indirizzo mail fnpcislba.assistenzalisteattesa@gmail.com per segnalare e ricevere assistenza sulle problematiche relative alle liste di attesa. Questi canali permettono ai cittadini di ottenere aiuto per garantire l’accesso alle cure prescritte.

Verso una Sanità Più Equa e Accessibile

Il problema delle liste di attesa non è solo una questione di tempi, ma tocca i diritti fondamentali dei cittadini. Il sindacato, attraverso queste iniziative, chiede ai direttori sanitari di implementare piani aziendali per ridurre i tempi di attesa e migliorare l’offerta sanitaria. È un passo fondamentale verso una sanità più equa e accessibile per tutti.

Il Ruolo del Sindacato nella Tutela della Salute

Il segretario generale della CISL Bari-Bat, Giuseppe Boccuzzi, ha sottolineato l’importanza di ridurre i tempi di attesa per garantire il diritto alla salute. Il sindacato gioca un ruolo cruciale nel sensibilizzare e mobilitare risorse e supporto per i cittadini più vulnerabili, specialmente coloro che sono economicamente fragili.

Conclusione

La CISL Pensionati si impegna attivamente nella lotta contro le lunghe liste di attesa, fornendo un esempio di come il sindacalismo possa contribuire concretamente alla tutela dei diritti dei cittadini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più giusto e accessibile.