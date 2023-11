La Jazz Studio Orchestra, Federico Stragà e Denia Ridley omaggiano Frank Sinastra e Tony Bennett

La Jazz Studio Orchestra, Federico Stragà e Denia Ridley omaggiano Frank Sinatra e Tony Bennett E’ stato un concerto del tutto originale quello che sabato sera, il duo Denia Ridley & Federico Stragà hanno portato in scena nella magnifica cornice del Nicolaus Hotel in Bari.

Federico Stragà bellunese classe 1972, nell’ottobre ‘97 supera tutte le selezioni e approda a Sanremo Giovani, nel ‘98 Federico partecipa tra le nuove proposte al Festival di Sanremo con il brano Siamo noi. Nell’estate 2002 vince “Un disco per l’estate” con il singolo Coccodrillo Vegetariano. Nell’autunno dello stesso anno partecipa al programma televisivo Io tra di voi, condotto da Iva Zanicchi su Rete 4, dove interpreta brani dal repertorio di Lucio Dalla, Frank Sinatra e Bruno Martino. Nel 2003 Federico Stragà partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Big interpretando Volere volare in coppia con Anna Tatangelo. Nel 2002 Federico esordisce con uno spettacolo dedicato a Frank Sinatra.

Denia Ridley cantante jazz americana interpreta gli standard del “Great American Songbook” con uno stile elegante che ricorda Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nancy Wilson e Dinah Washington. Denia ha avuto l’onore di cantare con vari musicisti internazionali di incredibile talento come l’eccezionale pianista italiano Dado Moroni; l’ex-chitarrista di Lena Horne, Art Johnson; e il contrabbassista olandese Jack Sewing.

Denia Ridley &Federico Stragà hanno danno vita e ripercorso i successi senza tempo degli anni ’50 e ’60 dei colossi della jazz music come Tony Bennet e Frank Sinatra, con la meraviglia di un pubblico attento alle performance d’elite che il duetto ha proposto.

I due artisti poliedrici, sognatori dalla jazz music, hanno cantato sotto la direzione del Maestro Paolo Lepore, e quando parliamo del Maestro Lepore, il noto jazzista pugliese non possiamo non parlare di musica afroamericana.

Il Maestro Lepore ha condiviso concerti e palco con i più famosi giganti del jazz mondiale, da Art Farmer a Dizzy Gillespie, da Chet Baker a Randy Brecker con la sua Jazz Studio Orchestra.

I due cantanti Stragà & Ridley hanno cantato in modo ineccepibile tra la meraviglia di un pubblico sempre attento alle performance d’elite che il Maestro Lepore propone da anni con la naturalezza e con un tocco sempre più appropriato allo stile delle canzoni interpretate, grazie anche all’innato gusto ed alla non comune sensibilità che lo contraddistingue.

Denia Ridley e Federico Stragà hanno messo insieme con uno sguardo rivolto alle influenze jazz degli anni ’50 e ‘60, un un cocktail sonoro senza eguali celebrando la bellezza.

Quasi due ore di concerto mozzafiato che ha mandato letteralmente in estasi i tanti fans giunti da Bari e provincia.

Il Maestro Paolo Lepore con la sua forza e presenza scenica, autentico trascinatore, autore di questo viaggio musicale nella storia del jazz, ha rievocato la storia dei colossi della jazz music quali Tony Bennet e Frank Sinastra, con la sua maestria inconfondibile e con la sua Jazz Studio Orchestra, ha conquistato tutti.

Denia Ridley e Federico Stragà hanno ripercorso la propria carriera attraverso i più grandi successi e un lunghissimo repertorio di brani degli anni ’50 e ’60 della jazz music, che ha fatto sognare la gente presente.

I poliedrici artisti diretti dal Maestro Paolo Lepore hanno immediatamente conquistato la platea, già pronta per cantare tutti i più grandi successi. Si sono esibiti con tutti i principali cavalli di battaglia, trascinando gli spettatori in un mondo parallelo fatto di amore, di emozioni e sensibilità.

Un concerto attesissimo dai fans che da tempo aspettavano di vedere Federico Stragà e la cantante Denia Ridley in una cornice incantevole così, un’occasione unica per le persone accorse, per vedere dal vivo due artisti apprezzati del panorama musicale, capace di emozionare il pubblico grazie ad una voce ed un timbro vocale straordinario.

La voce di Denia Ridley e Federico Stragà e la maestria della Jazz Studio Orchestra hanno colpito assumendo una forte connotazione emozionale.

L’evento “I Grandi Concerti della Jazz Studio Orchestra” è patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Bari, al fine di realizzare una significativa e qualificata azione di promozione musicale, capace di richiamare tantissimi appassionati del jazz, insieme a talentuosi artisti poliedrici.

I concerti sono spesso frutto di importanti collaborazioni tra musicisti di generi ed esperienze diverse ma che hanno tutti assimilato dal jazz la libera energia espressiva, l’impulso al superamento di barriere costrittive.

I Grandi Concerti della Jazz Studio Orchestra mirano a fondere elementi di assoluta importanza per la nostra terra: arte, musica, emozione e comunicazione in una corrispondenza di intenti determinante per lo sviluppo culturale ed espressivo della nostra terra.

Al termine, dopo la meritata standing ovation, il Maestro Paolo Lepore con grande personalità, come un signore d’altri tempi, i cantanti Stragà & Ridley hanno ringraziato il pubblico, confermando l’impegno a proseguire la promozione della cultura musicale al fine di far ripartire, attraverso la musica e con la musica, un messaggio di cultura e civiltà.

Il pubblico a conclusione del ricco e coinvolgente repertorio, hanno richiesto un ritorno, con ricchi e scroscianti applausi.

Gli artisti hanno ripagato il pubblico con tanto entusiasmo, foto e saluti.