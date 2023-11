Incendio Studio Dentistico Botrugno – Un cortocircuito scatena un incendio in uno studio dentistico in via Roma a Botrugno, causando momenti di paura e danni significativi. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.”

Articolo:

Botrugno, Incendio in Studio Dentistico Provoca Paura e Danni – Una scintilla da una presa di corrente ha innescato un incendio all’interno dello “studio dentistico Stefanelli”, situato in via Roma, a Botrugno. L’evento ha causato grande apprensione sia tra i tecnici dello studio che tra i residenti locali.

Il fuoco, iniziato per cause accidentali, ha rapidamente preso piede, danneggiando arredi e parti strutturali dello studio. Una presa elettrica difettosa sembra essere stata il punto di origine del rogo, che ha rapidamente coinvolto un divano vicino, per poi espandersi ad altre aree.

La situazione è stata gestita con prontezza e professionalità dai vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, che hanno lavorato per contenere e spegnere l’incendio, evitando ulteriori rischi. Nonostante i loro sforzi, i danni subiti dallo studio dentistico e dall’abitazione sovrastante sono ancora in fase di valutazione.

La presenza dei carabinieri della Compagnia di Maglie sul posto ha permesso di effettuare tutti i rilievi necessari per chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto. La comunità di Botrugno è rimasta scossa da questo evento, che ha evidenziato l’importanza della manutenzione e della sicurezza nelle strutture pubbliche e private.