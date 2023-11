Il ritorno di Bari sullo schermo: “Il Metodo Fenoglio” debutta su Rai 1

Da questa sera, Rai 1 trasporterà gli spettatori nel cuore pulsante di Bari degli anni ’90 con “Il Metodo Fenoglio”, l’adattamento televisivo della trilogia di Gianrico Carofiglio, incentrata sul maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio. La firma del celebre scrittore è presente non solo nella trama, ma anche nella sceneggiatura, con la regia di Alessandro Casale e la partecipazione di un cast di talentuosi attori, guidati da Alessio Boni nei panni del protagonista.

La narrazione prende avvio nel 1991, immergendo il pubblico in un’atmosfera tesa e decadente, diversa dalla luminosa immagine di Bari proposta dalla serie Lolita Lobosco. Tuttavia, il fascino intramontabile del noir e la profonda umanità dei personaggi di Carofiglio continuano a dominare la scena.

Il maresciallo Fenoglio, membro del Nucleo Operativo dei Carabinieri, si distingue per il suo acuto istinto investigativo e il profondo rispetto per la legge, ma la sua capacità di comprendere il mondo dei criminali lo porta spesso in conflitto con i superiori. In un contesto segnato dall’incendio doloso del Teatro Petruzzelli, il cuore culturale di Bari, la città si trova in preda a una spirale di violenza e terrore, complicando la vita quotidiana.

L’incapacità di Fenoglio di decifrare le ragioni di tale esplosione di violenza si scontra con un fatto inatteso e sconvolgente: il figlio del potente boss locale, Nicola Grimaldi, è stato sequestrato. Sospetti di una possibile trasformazione della criminalità locale in una vera e propria mafia barese si fanno sempre più insistenti. Le indagini di Fenoglio, tuttavia, incontrano resistenze dai suoi superiori, e la tensione cresce.

La trama si snoda attraverso una serie di eventi intricati, coinvolgendo personaggi come l’appuntato Pellecchia e la PM Gemma D’Angelo. Mentre la lotta contro la criminalità locale si intensifica, emergono dettagli sorprendenti che svelano legami inaspettati e sconvolgenti verità.

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha accolto con entusiasmo il ritorno della sua città sullo schermo nazionale. Attraverso i suoi social, ha dichiarato: “La nostra città torna protagonista in TV e nelle case di tanti Italiani, con una storia avvincente che prende il via nel 1991, dopo il tragico Incendio del Teatro Petruzzelli. Accanto ad Alessio Boni, che interpreta il Maresciallo Fenoglio, un cast di attori baresi e pugliesi rende ancora più autentica la sceneggiatura di una storia scritta da uno dei più bravi scrittori italiani, Gianrico Carofiglio.”

Con il suo mix avvincente di suspense, dramma e colpi di scena, “Il Metodo Fenoglio” promette di tenere incollati gli spettatori alle loro poltrone, offrendo una prospettiva unica sulla storia di Bari e sulle sfide affrontate dalla sua forza dell’ordine durante gli anni tumultuosi degli anni ’90.