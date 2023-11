Emergenza freddo a Taranto: solidarietà e assistenza in prima linea

Con l’arrivo dei giorni più freddi, l’amministrazione Melucci si mobilita per garantire sostegno ai cittadini più fragili e ai senza fissa dimora. Attraverso una serie di servizi appaltati e il contributo prezioso delle squadre di volontari delle associazioni locali, la città si prepara ad affrontare l’emergenza freddo con un approccio umanitario.

La direzione Servizi Sociali ha coordinato diverse iniziative per fronteggiare le difficoltà che il clima rigido porta con sé. Ecco un riepilogo delle principali azioni messe in atto:

1. Pronto Intervento Sociale (PIS) e Alloggio Sociale: Le cooperative Nuova Airone e La Mimosa gestiscono il PIS – Pronto Intervento Sociale e l’alloggio sociale. Questi servizi forniscono interventi su segnalazione dei Servizi Sociali, della Polizia Locale o delle forze dell’ordine. L’obiettivo è offrire assistenza immediata ai senza fissa dimora, garantendo una risposta tempestiva alle situazioni di emergenza causate dalle basse temperature.

2. Centro Bassa Soglia presso la Comunità Emmanuel: Il Centro Bassa Soglia, gestito dalla Comunità Emmanuel in via Pupino 1, è operativo tutti i giorni dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 (sabato fino alle 14:00). Offre indumenti, coperte, colazioni, docce e colloqui di conoscenza per individuare eventuali ulteriori necessità ed opportunità.

3. Mense e Dormitorio della Caritas: La Caritas garantisce pasti caldi e ristoro presso le mense per i bisognosi e nel dormitorio. Queste strutture svolgono un ruolo cruciale nel fornire supporto alimentare e riparo a coloro che ne hanno bisogno.

4. Distribuzione di Aiuti da Parte delle Associazioni: Volontari provenienti da Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Abfo, “Noi e Voi”, cooperativa Isola e altre associazioni sono attivamente impegnati nella distribuzione di coperte, pasti caldi e bevande alle persone che preferiscono dormire all’aperto anziché usufruire dei centri di accoglienza.

5. Servizio Long Term Care (LTC): Il servizio LTC, operativo 24 ore su 24, è raggiungibile al numero verde 800 078 670 ed è dedicato agli anziani e ai disabili soli e non autosufficienti. Un servizio mirato a garantire un supporto costante a coloro che ne hanno maggiormente bisogno.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Angelica Lussoso, ha dichiarato: «La macchina amministrativa è pronta per affrontare i giorni più freddi. Anche quest’anno saremo accanto ai più fragili con atti concreti, grazie a un’organizzazione collaudata». Con questo impegno concreto, Taranto dimostra la propria solidarietà e si unisce per fronteggiare l’emergenza freddo con compassione e efficacia.