Il giorno della conta, riflessioni sui casi di femminicidio

La violenza sulle donne è una tematica che ha ottenuto un’esposizione mediatica elevatissima in questi giorni per l’ennesimo femminicidio della giovane Giulia Cecchettin, morta dissanguata dopo essere stata colpita a calci e a coltellate dal suo ex fidanzato. Purtroppo, non è il primo caso e molto spesso la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne diventa il “giorno della conta” dei casi di femminicidio che si verificano dall’inizio dell’anno.

La sezione ANPI di Roccaforzata affronterà questo tema e lo farà dialogando con Antonella De Marco, Avvocato familiarista, specializzata in criminologia, che nella sua attività professionale ha avuto modo di difendere donne vittime di violenza e con Riccardo Pagano, Presidente provinciale dell’ANPI.

La casistica comprende non solo i cosiddetti “omicidi passionali” (come spesso vengono etichettati) ma anche la violenza più becera che le donne subiscono nella quotidianità e spesso nel silenzio tra le quattro mura di casa. Abusi fisici, con percosse e lesioni personali, psicologici e di manipolazione, offese e ricatti, stalking telefonici e pedinamenti.

Di questo ed altro, parleremo con i referenti dell’Associazione ALZAIA che gestisce lo Sportello Antiviolenza Sostegno Donna, dell’Ambito territoriale n.6 di Grottaglie, di cui Roccaforzata fa parte.

Lo faremo venerdì 24 a partire dalle ore 17,30 e, come avete avuto modo di leggere nella locandina pubblicata, il luogo è la sala consiliare del Comune di Faggiano .

Una scelta non voluta, ma dettata dalla volontà di svolgere l’iniziativa ugualmente dato che alla richiesta di concessione della sala consiliare del Comune di Roccaforzata, inoltrata al Sindaco, non è pervenuta nessuna risposta. Cogliamo l’occasione dunque per ringraziare la disponibilità e la grande sensibilità dimostrata dall’Amministrazione comunale di Faggiano ed in particolare dal Sindaco Antonio Cardea.

L’evento verrà moderato dal giornalista Antonello Corigliano