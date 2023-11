Il comandante della nave ha un infarto, la Cp di Taranto lo salva

In una rapida e efficace operazione di soccorso, la Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Taranto ha salvato il comandante di una nave battente bandiera della Repubblica di Vanuatu, il quale ha rischiato un infarto durante le prime ore del mattino.

Alle ore 07.30 di oggi, una chiamata di soccorso è giunta dalla nave ancorata nel Mar Grande, segnalando un principio di infarto del comandante a bordo. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata, inviando una motovedetta attrezzata per le operazioni di trasbordo.

In un eccezionale lasso di tempo di soli 20 minuti dalla chiamata, la motovedetta ha raggiunto la nave, ha preso in carico il marittimo in difficoltà e lo ha affidato alle cure del personale del 118, già intervenuto presso il Varco Est del porto.

Il marittimo soccorso, un quarantenne di nazionalità turca, è stato dichiarato fuori pericolo dai sanitari del SS Annunziata. Ora, potrà tornare a svolgere il suo ruolo di comandante a bordo, a condizione che soddisfi i requisiti psico-fisici stabiliti dalle pertinenti convenzioni internazionali legate al trasporto marittimo.

Nel frattempo, le funzioni di comandante sono state temporaneamente delegate al Comandante in seconda, ritenuto idoneo dalle Autorità Marittime locali in base ai certificati di addestramento posseduti.

L’efficace intervento della Guardia Costiera ha dimostrato, una volta ancora, la prontezza e l’efficienza delle forze di soccorso marittime, garantendo la sicurezza del comandante e impedendo un potenziale pericolo in mare.