Perrini (FdI) propone il potenziamento del “turismo lento” in Puglia attraverso ferrovie turistiche

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha sollecitato un’audizione dell’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane, per discutere l’implementazione del turismo lento in Puglia attraverso la creazione di ferrovie turistiche su tratte ferroviarie in disuso.

Perrini, da tempo sostenitore dell’idea che la Puglia possa diventare un’attrazione turistica ancora più forte, ha proposto di recuperare tratte ferroviarie per promuovere lo ‘slow travel’ in periodi dell’anno al di là dei mesi estivi. L’obiettivo è destagionalizzare il turismo e scoprire località meno conosciute rispetto a quelle affollate dai turisti.

L’iniziativa proposta dal consigliere si basa sulla legge nazionale n. 128 del 2018, che promuove la creazione di ferrovie turistiche attraverso il riutilizzo di linee ferroviarie in disuso o in corso di dismissione, soprattutto in aree di pregio naturalistico o archeologico.

Perrini ha suggerito la realizzazione di percorsi suggestivi da percorrere su carrozze d’epoca lungo tratte ferroviarie, facendo riferimento alle Ferrovie del Sud Est e all’Associazione Ionico-Salentina Amici delle Ferrovie. In particolare, ha indicato la tratta Taranto-Bari attraverso la Valle d’Itria come un’opzione ideale per tali iniziative.

Il consigliere ha presentato la richiesta di audizione all’Assessore al Turismo per capire quale visione abbia sullo sviluppo del turismo lento e se ci siano progetti per investire su tratte ferroviarie in disuso, destinandole al traffico di treni storici e turistici. L’obiettivo è stimolare la collaborazione con associazioni locali e valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico e turistico della regione.