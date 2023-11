Arresti a Taranto: intervento dei Carabinieri in casi di furto e violenza

Arresti dei Carabinieri a Taranto: Sicurezza e Legalità

Arresti dei Carabinieri a Taranto: un fine settimana di intensa attività per i militari della Compagnia Carabinieri di Taranto, che hanno portato all’arresto di quattro individui in contesti diversi, ma tutti segnati da episodi di violenza e illegalità.

Caso di Resistenza e Violenza

Il primo arresto ha coinvolto un cittadino italiano 53enne, sorpreso in uno stabile abbandonato. In stato di alterazione psicofisica, l’uomo ha minacciato i Carabinieri con una siringa, dando luogo a un confronto teso. Nonostante i tentativi di pacificazione, è stato necessario l’uso del taser per immobilizzarlo. Questo episodio si conclude con l’arresto del soggetto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Furto Aggravato e Resistenza

Gli altri tre arresti riguardano cittadini georgiani, colti in flagrante mentre sottraevano gasolio dai serbatoi di automezzi di una ditta locale. Questo tentativo di furto ha scatenato una colluttazione con i militari, che hanno riportato lievi lesioni. Tra gli arrestati, uno era già noto alle forze dell’ordine e due avevano precedenti provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. A uno di loro è stato anche trovato un coltello a serramanico durante la perquisizione.

Ripercussioni e Conseguenze

Questi arresti dei Carabinieri a Taranto non solo hanno sventato azioni illecite, ma hanno anche restituito sicurezza a una comunità preoccupata. Il carburante sottratto è stato restituito al legittimo proprietario, che ha espresso gratitudine per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Conclusione

Questi episodi riflettono l’impegno continuo delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità e nel mantenimento dell’ordine pubblico. È importante ricordare che per gli arrestati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.