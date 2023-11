Un Natale di divertimento e conoscenza enologica con Varvaglio1921

Dopo aver concluso partite di Tombola, Sette e Mezzo e Mercante in Fiera, è ora di aggiungere un tocco festivo alle tavole da gioco con il #12eMezzo Christmas Wine Quiz! Varvaglione1921 dà il via alle festività natalizie con il lancio della Christmas Edition 2023 della sua linea 12eMezzo. Quest’anno segna il quinto anno in cui l’azienda vinicola ionica presenta le sue etichette in chiave natalizia, promettendo non solo di deliziare i palati con vini che raccontano il territorio, ma anche di offrire divertimento e compagnia tra un cenone e l’altro attraverso il #12eMezzo Christmas Wine Quiz, un gioco frizzante pensato per tutta la famiglia.Ogni bottiglia della linea 12eMezzo, che include Negramaro, Primitivo e Malvasia Bianca, sarà dotata di un collarino contenente un QR code unico. Questo codice conduce a un gioco di cinque domande a risposta multipla, progettato per mettere alla prova la conoscenza dei partecipanti sulla storia e le etichette di Varvaglione, sui vitigni pugliesi e, naturalmente, sul vino. Il quiz speciale è disponibile sia in italiano che in inglese, raggiungendo i cuori di tutti i clienti sparsi per il mondo.Ma le sorprese non finiscono qui. Sarà possibile creare stanze esclusive per giocare con amici, parenti o colleghi, rendendo il divertimento ancora più personale e coinvolgente. Al termine delle festività, verrà effettuata un’estrazione tra i partecipanti migliori, con fantastici premi e gadget Varvaglione1921 in palio!Marzia Varvaglione, Responsabile Marketing e Mercati Esteri di Varvaglione1921, commenta: “La Christmas Edition di 12eMezzo è diventata un appuntamento fisso, un momento speciale in cui portiamo la passione per il vino direttamente sulle tavole dei winelovers di tutto il mondo. Il nostro vino contribuirà a creare quell’atmosfera festosa che auguriamo a tutti i nostri consumatori, mentre il quiz li farà giocare e divertire insieme, sfidandosi sulle nostre radici e i nostri progetti. Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di vedere quanti si cimenteranno in questo gioco!”Il lancio della Christmas Edition non è casuale. Con l’inizio di Santa Cecilia, inizia anche il Natale tarantino, uno dei più lunghi d’Europa. Varvaglione1921 vuole sottolineare il forte legame con il proprio territorio, quella terra fertile che da sempre regala frutti inestimabili.”Portare le nostre bottiglie sulle tavole americane o asiatiche significa anche dare la possibilità di far conoscere e sviluppare un territorio straordinario come quello ionico, un meraviglioso angolo di Terra dove, da oltre un secolo, la nostra famiglia progetta, crea e sogna”, prosegue Marzia Varvaglione.Quindi, preparatevi per la sfida del #12eMezzo Christmas Wine Quiz e scoprite chi nella vostra famiglia ne sa di più! E tra una domanda e l’altra, non dimenticate di alzare i calici e brindare al Natale con la 12eMezzo Christmas Edition di Varvaglione1921.

