A Brindisi, un’importante operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di circa 1.200 prodotti cosmetici contenenti sostanze nocive. L’azione, volta a contrastare la contraffazione e a tutelare il Made in Italy, ha evidenziato violazioni significative in materia di sicurezza prodotti.

Brindisi: sequestro di cosmetici con sostanze nocive, operazione delle Fiamme Gialle

Le indagini, condotte dai finanzieri del Gruppo e della Compagnia Pronto impiego di Brindisi, hanno rivelato l’uso di “Lilial” (Butylphenyl Methylpropional) nella realizzazione di questi cosmetici. Questa sostanza è stata vietata dall’Unione Europea a partire da marzo 2022, in base al Regolamento UE 1902/2021, per il suo potenziale pericoloso e tossico per la salute umana.

I prodotti sequestrati, in vendita in diversi esercizi commerciali di Brindisi e Mesagne, comprendevano profumi, bagnoschiuma, deodoranti e fragranze per l’ambiente. In molti casi, la composizione chimica era stata nascosta mediante l’apposizione di nuove etichette, allo scopo di mascherare la reale composizione degli ingredienti.

Due soggetti coinvolti sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria per violazione della disciplina sulla sicurezza dei cosmetici, stabilita dal D.Lgs 204/2015. La loro responsabilità sarà definita solo dopo il giudizio penale irrevocabile, rispettando la presunzione di innocenza garantita dall’articolo 27 della Costituzione.

Questo sequestro testimonia il ruolo critico della Guardia di Finanza nel proteggere i consumatori dalla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza nazionali ed europei. L’operazione a Brindisi sottolinea l’impegno costante delle Fiamme Gialle nel garantire la sicurezza e la salute dei consumatori, rappresentando un baluardo fondamentale nella lotta contro la commercializzazione di prodotti pericolosi.

Ambra Radaelli