A Brindisi, la tempestiva azione della polizia ha portato all’arresto di un uomo armato di coltello. L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 15 novembre, in un luogo frequentato da cittadini stranieri, dove era stata segnalata la presenza di un cittadino ghanese regolarmente residente in Italia, noto per precedenti litigi.

Brindisi: uomo con coltello arrestato dalla Polizia dopo lite

Durante l’intervento, l’uomo si è mostrato insofferente alla presenza delle forze dell’ordine, impugnando nuovamente il coltello con cui aveva ferito lievemente al volto un connazionale. Nonostante la vista delle divise, l’aggressore ha minacciato gli agenti, tentando di colpirli.

I poliziotti sono riusciti ad immobilizzare l’individuo, nonostante la sua resistenza e i tentativi di aggredirli. L’ambulanza del 118 ha prestato soccorso al ferito, mentre l’aggressore, con precedenti penali simili, è stato tratto in arresto e condotto alla casa circondariale di Brindisi.

Il questore di Brindisi, Annino Gargano, ha recentemente rafforzato il dispositivo di controllo del territorio, affidando alle volanti dell’UPGSP e ad alcune pattuglie del reparto prevenzione crimine di Lecce il compito di garantire la sicurezza in città e provincia.

Questo episodio sottolinea l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nella gestione delle situazioni di pericolo e nella tutela della sicurezza pubblica. L’intervento efficace della polizia a Brindisi rappresenta un esempio dell’impegno costante nella prevenzione e nella gestione della criminalità urbana.

Ambra Radaelli