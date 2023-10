Carabinieri di Francavilla Fontana al fianco degli anziani contro le truffe: consigli per la sicurezza

I Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, stanno promuovendo seminari informativi per sensibilizzare gli anziani sulla prevenzione delle truffe mirate alle vittime più vulnerabili.

Incontri sono stati organizzati presso alcune parrocchie del territorio, coinvolgendo oltre 300 persone, con l’obiettivo di fornire consigli pratici per evitare tentativi di truffa. Queste attività mirano a proteggere le fasce più deboli della popolazione dall’azione di malviventi senza scrupoli, che cercano di ingannare le vittime anziane per ottenere denaro contante o oggetti di valore.

Durante i seminari, i Carabinieri hanno illustrato alcune delle tattiche più comuni utilizzate dai truffatori, fornendo al contempo suggerimenti pratici su come comportarsi per evitare situazioni spiacevoli. Alcuni dei modi più frequenti con cui i truffatori agiscono includono:

Falsi incidenti stradali, in cui la vittima viene contattata telefonicamente da uno sconosciuto che si presenta come avvocato, affermando che un parente è coinvolto in un incidente stradale e chiedendo denaro per risolvere la situazione.

Finti “amici” di famiglia, che sfruttano i sentimenti di bontà e generosità degli anziani per convincerli a donare denaro a presunti conoscenti.

Pacchi postali “urgenti”, dove l’anziano viene contattato da un presunto dipendente di un ufficio postale o di una ditta di corrieri, che chiede il pagamento di un pacco che sarebbe stato spedito a un parente.

Individui che si presentano come dipendenti di banche o forze dell’ordine, spesso in abiti civili, per chiedere informazioni personali o denaro.

È fondamentale essere cauti e non fornire informazioni personali o aprire la porta a sconosciuti senza essere certi della loro identità. In caso di dubbio, è sempre consigliabile chiamare un parente o contattare i Carabinieri al numero di emergenza 112 per ricevere assistenza immediata.

Sono previsti ulteriori incontri nelle prossime settimane per coinvolgere il maggior numero possibile di famiglie e anziani, nell’ottica di prevenire tali tipi di truffe.

La massima attenzione e la collaborazione con le forze dell’ordine sono fondamentali per proteggere gli anziani dalla minaccia delle truffe. Il numero di emergenza 112 è gratuito e sempre pronto ad offrire assistenza in caso di necessità.

AC