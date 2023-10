Marco lotta tra la vita e la morte. Il sindaco di Lizzano: “I genitori chiedono di pregare”

Nel pomeriggio del 22 ottobre si è verificato un tragico incidente sulla S.S. 106, al chilometro 406, nel comune di Montegiordano. Una Opel Corsa, guidata da Marco Ferrari, un giovane di 22 anni originario di Lizzano, si è schiantata contro la parete in cemento della carreggiata.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Policoro sono intervenuti prontamente per soccorrere il conducente, che è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul luogo.

Purtroppo, le condizioni di Marco si sono subito rivelate gravissime.

Oggi, il sindaco di Lizzano, Lucia Palombella, ha condiviso un toccante messaggio su Facebook, chiedendo alla comunità di unirsi in preghiera per Marco. Nel messaggio, la famiglia di Marco ha espresso la gravità della situazione e ha condiviso che domani saranno effettuate delle stimolazioni alle ore 9:00 per valutare eventuali reazioni.

Nel caso in cui non ci fossero miglioramenti, la famiglia ha deciso di onorare il desiderio di Marco di donare gli organi.

L’intera comunità di Lizzano si stringe attorno a Marco e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore e preoccupazione. La richiesta della famiglia è di rispettare il loro desiderio di privacy in questo momento così delicato.

AC