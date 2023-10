Il Lecce perde col Toro ma non demerita

Preziosa vittoria con un impegno minimo nella sfida contro il Lecce per il Torino. Finisce 1-0 al Via del Mare.

La squadra guidata da Juric ha interrotto una serie negativa e si è avvicinata in classifica ai salentini, che stanno attraversando un periodo di forma meno brillante dopo un iniziale avvio di campionato eccezionale. La partita è stata decisa da un protagonista inatteso, il difensore Buongiorno, trasformatosi in un vero “bomber”.

Il Torino si è dimostrato più cinico del Lecce, soprattutto nel primo tempo. Sebbene il possesso palla fosse a favore dei granata, le occasioni migliori sono state per i padroni di casa. Tuttavia, hanno dovuto fare i conti con un super Milinkovic-Savic, che ha reso impeccabili parate su Banda, Krstovic e Almqvist. Nel finale del primo tempo, è arrivato il gol di Buongiorno, che si è dimostrato abile in fase offensiva sfruttando un tiro maldestro di Ricci per sbloccare il risultato. Il suo potente tiro da distanza ravvicinata non ha lasciato scampo a Falcone.

Nella ripresa, il ritmo è rimasto sostenuto, con il Torino che ha avuto due opportunità importanti per raddoppiare il punteggio e chiudere definitivamente la partita. Sanabria e Lazaro hanno avuto entrambe delle occasioni, ma le loro conclusioni sono state di poco fuori bersaglio. Il Lecce ha cercato in tutti i modi di rimontare, ma non è riuscito a mettere in difficoltà il portiere serbo avversario. Nel finale, Juric è stato espulso. F.L..