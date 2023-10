Rapina all’EuroSpin, donna si sente male

Seconda Rapina in Meno di 24 Ore a Brindisi

Una nuova ondata di violenza ha colpito il centro commerciale Brin Park nella serata di ieri, con un secondo assalto ai danni di un supermercato Eurospin in meno di 24 ore.

Il Colpo:

Poco dopo le 19:00, un individuo mascherato e armato di una pistola semiautomatica ha fatto irruzione nel punto vendita, gettando nel panico clienti e dipendenti. Il rapinatore ha fatto razzia della cassa, impossessandosi del denaro presente all’interno del supermercato, per poi fuggire a piedi dirigendosi verso le abitazioni popolari nel quartiere Sant’Elia.

L’Emergenza:

In seguito all’aggressione, una cliente che si trovava in fila alla cassa è stata colta da un malore improvviso. Fortunatamente, il pronto intervento è stato tempestivo: un’ambulanza del servizio 118 è giunta immediatamente sul posto insieme alle volanti della polizia, fornendo soccorso alla persona in difficoltà.

Indagini in Corso:

Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per identificare e catturare l’autore di questo vile atto. L’episodio ha scosso la comunità locale, che ora attende con ansia notizie sul progresso delle indagini.

AC