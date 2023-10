Sassi verso i bus: “I bambini terrorizzati piangevano”

Bari è stata teatro di una serie di aggressioni avvenute nella notte di giovedì, coinvolgendo passeggeri e autisti dei mezzi pubblici della città. Angela Donvito, presidente della municipalizzata Amtab, ha esprimuto indignazione, definendo gli episodi “inaccettabili” e “una vergogna” per la comunità.

I fatti si sono verificati in tre distinti episodi tra le 18:30 e le ore successive, su linee 13 e 16, coinvolgendo anche passeggeri stranieri diretti all’aeroporto. L’aggressione ha causato paura e disagio, specialmente per le famiglie con bambini a bordo.

Gli autisti, prontamente, hanno allertato le forze dell’ordine, dimostrando grande professionalità, ma limitati nella possibilità di reagire. Angela Donvito ha dichiarato: “Non è stata una bella immagine che abbiamo dato della città. Gli autisti appena si sono resi conto di quanto stava accadendo hanno chiamato le forze dell’ordine, ma di più non potevano fare. È davvero una vergogna quanto accaduto.”

L’Amtab è in stato di allerta, conscia del rischio di ulteriori episodi, soprattutto in prossimità della festa di Halloween. I sindacati, compatti, hanno richiesto un incontro urgente e l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Gli autisti, esprimendo preoccupazione, hanno dichiarato: “Sono episodi che aumentano in prossimità di questa festa di Halloween, ma quasi quotidianamente ci sono ragazzi che gettano uova o sassi contro i bus, soprattutto in alcuni quartieri periferici. Abbiamo paura a prendere servizio nel turno serale.”

Le richieste di maggiore sicurezza sulle linee di trasporto pubblico non sono nuove. Gli autisti lamentano l’assenza di misure concrete nonostante gli appelli ripetuti alle istituzioni locali. “Ogni anno ci ritroviamo a parlare di sassaiole, uova e di ragazzini incappucciati.”

L’episodio di giovedì notte ha riacceso il dibattito sulla necessità di garantire una maggiore sicurezza a bordo dei mezzi pubblici e nell’intera città di Bari. La comunità locale, insieme alle autorità, è chiamata a trovare soluzioni efficaci per prevenire simili incidenti e garantire un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i cittadini e i visitatori.