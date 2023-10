Nuoto – Benedetta Pilato riparte da una vittoria

Una fantastica Benedetta Pilato parte nel migliore dei modi con la stagione. Vince nei 100 rana alla coppa del mondo di Budapest.



Al di la’ del successo a rendere fiduciosi sono i tempi, 1.05.70 stampato al mattino ad appena 8 centesimi dal record italiano e 1.05.83 nel pomeriggio per vincere la finale.



Mai Benny aveva iniziato così forte una stagione. Sicuramente un ottimo viatico per la nuotatrice tarantina in vista dell’appuntamento a cinque cerchi di Parigi in programma nella prossima estate