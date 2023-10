Altamura, una città a misura di ciclista. Domenica II appuntamento con “Domenica in bici” Domenica 22 ottobre 2023 ad Altamura, alle ore 09:00, si terrà il secondo appuntamento con “Domenica in bici”, la seconda biciclettata, della Città Metropolitana di Bari con il patrocinio del Comune di Altamura.

Un giro in bici per recuperare in modo ecosostenibile il rapporto con la città.

Una “biciclettata” rivolta alle famiglie e a tutti gli amanti delle due ruote, per scoprire percorsi antichi attraverso i sentieri murgiani. L’intento è quello di creare un momento di aggregazione sociale e familiare attraverso un sano ed ecologico divertimento.

Altamura, una città a misura di ciclista. Domenica II appuntamento con “Domenica in bici”

Riscoprire le due ruote, in un momento di crisi economica che inevitabilmente non ha risparmiato il sud, può rappresentare una risorsa alternativa di risparmio per le famiglie. Trascorrere qualche ora pedalando insieme, genitori e figli, può essere un modo diverso ma non meno divertente per trascorrere la domenica mattina riscoprendola diversa dal solito.

L’appuntamento alle ore 9:00 con partenza alle 9:30 dal piazzale antistante lo Stadio Tonino D’Angelo, destinazione Pulo.

I partecipanti saranno accompagnati da guide turistiche che faranno conoscere meglio alcuni luoghi di grande interesse antropologico, culturale e paesaggistico.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCPQbtlpsgtFh0bc1qk55vk7wjgzg3pmxlh59rv5dlgewd9jem5nrt4w/viewform

A seguito di avviso pubblico, la Asd Freedom Cycling Team si occuperà degli aspetti organizzativi che garantisce:

– servizio di assistenza tecnica e medica;

– sacca con acqua e frutta.

Per iscriversi, sono diverse le modalità previste:

Si può, infatti, inviare tramite Whatsapp un messaggio al numero 333 8321079 indicando: data evento (in questo caso ’22 ottobre’) nome, cognome e data di nascita (Ad esempio: 22 ottobre, Mario Rossi, 22/05/63);

Recarsi presso Tbike Via Gravina, 1264 ad Altamura; chiamare il numero precedentemente citato o compilare online il modulo di iscrizione trovabile sul sito del Comune di Altamura.