Allerta Meteo, diramata l’allerta Gialla per domani in Puglia Maltempo oggi e domani, previste forti raffiche di burrasca con un calo delle temperature sulla Puglia.

Allerta Gialla in Puglia per le forti raffiche di vento da meridione che dalle ore 16.00 di giovedì 19 ottobre e per le successive 48 ore interesseranno la regione.

Il Comune di Taranto ha disposto fino a tutta la giornata del 20 ottobre la chiusura dei cimiteri cittadini San Brunone e Santa Maria Porta del Cielo, dei giardini e dei parchi pubblici.

La Protezione Civile regionale, a tal proposito, ha diffuso un avviso di avverse condizioni meteo con “Allerta gialla per rischio vento“, valido dal pomeriggio di oggi, 19 ottobre, per le successive 48 ore precisando che “L’allerta meteo è una valutazione degli scenari e dei livelli di rischio che si possono verificare sul territorio”.

Proprio il forte vento di burrasca ha portato gli organizzatori baresi ad annullare le prime due serate (oggi e domani), della “Festa della birra” in programma a Torre Quetta.