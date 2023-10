Bimbi lasciati soli lanciano oggetti dal balcone, interviene la Polizia Superato il 1 anno d’età, i bambini iniziano ad assumere comportamenti che sorprendono mamma e papà.

Un caso abbastanza tipico è quello in cui i piccoli non si limitano più a lanciare gli oggetti per terra con l’esplicito invito giocoso a riprenderli ma sembra voler “centrare” chi è intorno a loro.

In questo caso, ovviamente, il classico gioco di sperimentazione e relazione, tipico di questa fascia d’età, si trasforma in una azione che potrebbe fare male a qualcuno.

Sventata la tragedia stamane in via Verdi nel quartiere Tamburi di Taranto. Due fratellini lasciati in casa soli dalla mamma, hanno lanciano piatti, bicchieri, posate dal balcone di casa posto al quinto piano di uno stabile.

I poliziotti intervenuti sul posto dopo la segnalazione di residenti e commercianti della zona, hanno bussato all’appartamento ma nessuno rispondeva. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono poi riusciti ad entrare nell’abitazione trovando due bambini sul balcone che lanciavano ancora oggetti.

Gli agenti hanno dovuto usare la massima cautela per raggiungerli senza spaventarli.

Se è un comportamento comune e corrisponde a una ben precisa fase della crescita arrabbiarsi non serve a nulla. Non si deve attribuire ai bambini un’intenzione maligna o dispettosa che non hanno. Tantomeno serve sgridarli. Saranno ora i genitori a spiegare il perché abbiano lasciato soli i due bimbi.

E’ trascorsa una buona mezz’ora prima del rientro della madre dei due piccoli. I bambini intanto erano stati portati in ospedale da un’ambulanza del 118 per accertamenti.