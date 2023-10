22enne muore in un incidente, accompagnava la moglie incinta in ospedale per partorire

Un’incidenza tragica ha scosso le strade salentine questa mattina, poco prima delle 9, sulla statale Maglie-Lecce, all’incrocio tra San Donato di Lecce e Cavallino, coinvolgendo una giovane famiglia in un dramma di dimensioni strazianti.

Stefano Maggio, un giovane di soli 22 anni, originario di Cutrofiano, ha perso la vita in circostanze ancora oscure, dopo che l’auto su cui viaggiava insieme alla sua compagna, coetanea e incinta al nono mese, è stata coinvolta in un ribaltamento. La vittima, ben conosciuta e stimata nella sua comunità, lavorava presso un noto bar del suo paese. Oggi, Cutrofiano è avvolto da un velo di tristezza in seguito a questa perdita devastante.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia stava procedendo verso Lecce, dirigendosi verso l’ospedale per effettuare alcuni controlli di routine, dopo che la giovane aveva avuto alcune contrazioni nelle ore precedenti all’incidente. Purtroppo, nel tentativo di affrontare una curva, hanno perso il controllo dell’auto, finendo per ribaltarsi e impattare violentemente contro il guardrail.

I soccorsi sono stati immediati, richiesti da altri automobilisti che erano presenti sulla scena dell’incidente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Nonostante gli sforzi incessanti dei soccorritori, per Stefano non c’è stato nulla da fare. Tuttavia, la compagna incinta, anch’essa di 22 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso.

In un gesto di incredibile sacrificio, la giovane donna ha dato alla luce il loro bambino, il quale fortunatamente sta bene. Al momento, le condizioni della madre rimangono delicate e vengono monitorate attentamente dai medici.