New Taranto, esordio vincente: 5-3 al Sammichele!

Bagna con un successo l’esordio nel campionato di Serie A2, girone D, la New Taranto C5. La squadra di mister Bommino espugna il campo di Sammichele imponendosi per 5-3 al PalaLagravinese al termine di una lunga battaglia.

Una partita equilibrata tra le due squadre, neopromosse nella categoria. Il primo sussulto del match arriva dopo pochissimi secondi di gioco, con un tiro di Murilo che impegna, subito, il portiere Di Vagno.



Sfida spigolosa, entrambe le squadre cercano di scoprirsi il meno possibile e di lasciare spazio agli avversari: l’equilibrio tra le due formazioni viene interrotto a 52” dalla fine del primo tempo con Michael De Risi: il calcettista tarantino è bravo a trovare la rete del vantaggio sugli sviluppi di un corner, servito splendidamente da Rodrigo. All’intervallo, Taranto è avanti 1-0.



Pronti via e il Sammichele perviene al pareggio: dopo 1’48 contropiede di Heredia, passaggio per Giovinazzi che solo dinanzi al portiere non sbaglia. Gli ionici sfiorano il nuovo vantaggio con Murilo che colpisce il palo, poi i padroni di casa riescono a trovare la rete del 2-1 con una grande conclusione di Console che non lascia scampo.



La New Taranto però non molla: gli uomini di Bommino continuano ad esprimere un buon gioco mettendo, spesso e volentieri, la squadra avversaria nella propria metà campo. I rossoblù trovano il 2-2 con una gran gol siglato da Giannace, autore di un’azione personale sulla destra: la conclusione in diagonale ristabilisce nuovamente la parità.

La squadra tarantina esaurisce il bonus dei falli, Sammichele sfrutta il tiro libero di Gonzalez per tornare nuovamente in vantaggio quando mancano poco più di due minuti di gioco al termine del match.

Ma capitan Bottiglione e compagni gettano il cuore oltre l’ostacolo e ribaltano la situazione: Bomminoinserisce Di Pietro come portiere di movimento, Taranto pareggia al termine di un’azione insistita con Rodrigo Lopes che firma il 3-3. L’assetto rimane immutato e la scelta di mister Bommino viene premiata: Di Pietro trova il gol del 4-3 che permette agli ionici di completare la rimonta, poi il contropiede di Rodrigo Lopes sancisce il 5-3 finale del PalaLagravinese.

La New Taranto C5 porta a casa, dunque, i primi tre punti della stagione. Nella seconda giornata di campionato, in programma sabato 21 ottobre alle 15 al PalaMazzola, i rossoblù sfideranno l’Ecosistem Lamezia, sconfitta a domicilio per 4-2 dalla Futsal Canicattì nella gara d’esordio.