Emergenza-Urgenza 118 Asl Bari: accertamenti avviati dall’Assessorato.

Michele Picaro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha accolto con favore l’avvio di un procedimento di accertamento da parte dell’Assessorato alla Sanità riguardo alle criticità nella gestione del servizio di Emergenza-Urgenza 118 all’interno dell’Asl di Bari. Questo tema è stato sollevato stamane durante la Terza Commissione a Bari.

Dal 1° giugno 2023, il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 per l’Asl Bari è stato affidato alla Società in house Sanità Service. Tuttavia, a tre mesi dalla conclusione di questo processo di internalizzazione, emergono varie criticità che ostacolano il personale sanitario e non nell’ottenere il massimo delle proprie prestazioni.

Picaro ha sottolineato l’assenza di un regolamento che disciplini le competenze e il funzionamento del servizio, comprese le specifiche attribuzioni di responsabilità tra il personale sanitario e non. Questa lacuna ha creato notevoli squilibri nella gestione e nell’esecuzione corretta del servizio.

Inoltre, per il coordinamento delle ambulanze, sono state nominate 12 persone senza un concorso, selezionate tra i 462 autisti e soccorritori internalizzati. Picaro ha richiesto un’approfondita analisi in Commissione su questa situazione e ha garantito che seguirà da vicino il processo per garantire piena trasparenza.