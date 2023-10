Basket – Primo ruggito della Nuovi Orizzonti

Un gruppo che è nato già squadra. Che sa reagire alle difficoltà. Che ha nel dna la combattività, la fame di vittoria, e vuole acquisire presto la mentalità vincente per imporsi contro qualsiasi avversario: ecco la Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto, capace di espugnare il Pala Pergola di Potenza nella semifinale del girone A della Coppa Campania. Sconfitta la formazione locale con il punteggio di 57-52. Un’ottima prova corale, il test di sabato, collocato nel percorso di avvicinamento al campionato. Positivo il contributo offerto dalle giocatrici scese in campo: da Iaroslava Ivaniuk ad Alice Lucchesini, da capitan Gismondi a Claudia Tagliamento. Quest’ultima autrice di una prestazione monstre sia a rimbalzo che in attacco. Onore al Potenza che, sebbene fosse in formazione rimaneggiata, si è dimostrata squadra coriacea e di prima fascia – nei giorni scorsi si è assicurata l’ingaggio di Milica Micovic.

IL MATCH POTENZA – TARANTO

La Nuovi Orizzonti parte con Claudia Tagliamento, Alice Lucchesini, Iaroslava Ivaniuk, Mari Panteva e Francesca Gismondi. L’avvio è contratto per entrambe le squadre. Il primo canestro lo firmano le avversarie, dopo ben due minuti di gioco. Coach Orlando chiama subito timeout. Segue il canestro e la tripla di Ivaniuk. La partita è equilibrata. Le ioniche si portano sull’11-7, grazie a due triple di Lucchesini. Potenza si rifà sotto. Il primo quarto si chiude sul 12-11 in favore di Taranto. Nel secondo, il centro brindisino Tagliamento sale in cattedra: tripla e canestro. Si alza anche il livello agonistico e cresce la formazione locale sino a raggiungere il vantaggio massimo (32-25). Ma non mollano le nostre ragazze, che riescono a limitare i danni all’intervallo (29-32). Ottima ripartenza nel secondo tempo. Protagonista ancora Tagliamento, e Natasha Smaliuk (33-32), che battezza l’esordio con la maglia di Taranto. La Basilia reagisce con veemenza (39-33). Taranto contiene accorciando il divario (38-41). La svolta arriva nell’ultimo quarto: tripla preziosa di De Pace e punto dalla lunetta di Ivaniuk, le ioniche si riportano avanti (42-41). Allunga la stessa ucraina (46-41). La Nuovi Orizzonti riprende a fare punti, migliora l’intesa, e la fluidità nella circolazione della palla. Tagliamento firma il vantaggio massimo (+9, 53-44). Sembra fatta; ma all’ultimo minuto le ragazze allenate da Salvatore Della Monica ci fanno penare riportando il punteggio quasi in parità (52-53). Gli ultimi due canestri portano la firma di Tagliamento, top scorer della serata con 19 punti.

TABELLINO

Basilia Basket Potenza – Nuovi Orizzonti 52-57 (11-12, 32-29, 41-38)

Potenza: Tenorio 17, Di Tolla n.e, Marino, Usai n.e., Venerito 8, Benevento n.e., Louriero 15, Giammaria n.e., Molinari, Sekulic 6, Dione 6, Marrone n.e. (All. Salvatore Della Monica – 1* ass. all. Maria Laura Ortu)

Taranto: Smaliuk 2, De Pace 3, Tagliamento 19, Gismondi 10, Varvaglione 3, Lucchesini 6, Panteva, Cascione, Martelli, Molino 4, Ivaniuk 9, Manco n.e. (All. William Orlando – 1* ass. all. Cosimo Calviello)

Arbitri: Eduardo De Risi di Santa Maria La Carità (Napoli) e Prisco Faiella di Nocera Inferiore di Salerno