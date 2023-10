BARLETTA – Un folle inseguimento ha sconvolto Barletta la scorsa notte. Tutto inizia in via Sant’Antonio, quando si segnala un tentativo di furto di un’Audi. La polizia arriva prontamente sul posto. Qui, gli agenti vedono due uomini vestiti di nero che, vedendoli, fuggono velocemente.

Barletta: inseguimento dopo tentato furto di un’Audi, due poliziotti feriti

La macchina dei malviventi corre contromano in piazza Caduti, prosegue per via Imbriani e via Canosa. Ma il folle inseguimento a Barletta prende una piega tragica. La volante della polizia sbanda su un asfalto viscido. Si scontra violentemente contro uno spartitraffico e dei paletti. L’auto finisce la sua corsa sul marciapiede.

Barletta: inseguimento dopo tentato furto di un’Audi, due poliziotti feriti

Subito, i soccorsi del 118 intervengono. I due poliziotti vengono portati in ospedale. Uno di loro subisce la frattura di due costole. La prognosi: 30 giorni. I malviventi, nel loro tentativo di furto, avevano già danneggiato l’Audi. Vetri in frantumi e quadro di accensione manomesso.