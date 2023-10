Doppio Passo dell’attore tarantino Giulio Beranek è già un successo

Giulio Beranek proviene da una famiglia in cui il papà arriva dalla Repubblica Ceca mentre la madre è di origini spagnole che, per motivi lavorativi, decidono di vivere a Taranto.



Il calcio per Giulio è ragione di vita da subito e si avvicina a quel mondo già a 13 anni, entrando nel settore giovanile dell’Olympiakos.



Purtroppo un infortunio al ginocchio lo costringe ad abbandonare prematuramente la carriera di calciatore.



Diviene attore quasi per caso, scovato a scuola, quando il regista Alessandro Di Robilant cerca il protagonista per il suo film Marpiccolo, film che nel 2009 rappresenta l’esordio cinematografico di Beranek.





Nel 2011 torna nuovamente sul grande schermo, interpretando Marcellino nel film Senza arte né parte di Giovanni Albanese. E comunque spazia nei vari settori della cinematografia, come le fiction.

A dire il vero, Giulio si era reso già protagonista, in un film di Francesco Amato, “Lasciati andare”, con Toni Servillo, nel ruolo di un calciatore molto bravo che cercava di nascondere la sua omosessualità, seppur latente. Quindi, si era già trovato a raccontare i fatti che affiancano la vita privata di un calciatore.

Abbiamo seguito l’esordio nelle sale cinematografiche di Doppio Passo.

E sin dalla presentazione “Lucca Cinema 2023”, la pellicola ha mostrato i denti ed ha fatto comprendere di essere un film di grande livello, tanto da realizzare subito sold out sia a Roma che a Taranto, e siamo solo all’inizio del lancio.

Doppio Passo è un film drammatico che segna l’esordio alla regia di Lorenzo Borghini.

Il film racconta la storia di Claudio Russo, interpretato da Giulio Beranek, storico capitano della Carrarese, che decide di aprire un ristorante insieme alla moglie dopo aver raggiunto la Serie B.





Tuttavia, la società decide di non rinnovare il contratto a Claudio, che si ritrova a dover affrontare una caduta totale come calciatore, uomo e marito.





Il film utilizza l’arena del mondo del calcio per giungere a una maturità esistenziale, in cui la vita impone di cambiare. Scegliere un’altra strada, saltare l’ostacolo, scegliere un altro mestiere. Il film è stato distribuito, come raccontavamo, dal 12 ottobre 2023. Seguirà la nostra intervista video. (In aggiornamento).