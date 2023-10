Molfetta – I Carabinieri di Molfetta hanno compiuto un significativo sequestro di cocaina nella cittadina barese. La droga, pronta per la vendita, era nascosta strategicamente nelle campagne vicine al Pulo.

Molfetta: nascoste in campagne 170 dosi di cocaina in casa ‘abusiva’, arrestato

Un 50enne del luogo, ora dietro le sbarre, è accusato di gestire l’illecito traffico. Dalle indagini, emerge che l’uomo prelevava la droga dal nascondiglio per rivenderla poco a poco. Le 170 dosi sequestrate avrebbero garantito un guadagno di circa 5mila euro.

Ma c’è di più: la cocaina sarebbe stata processata e confezionata in una casa di campagna, intestata alla figlia del 50enne. Sorprendentemente, l’abitazione, ancora in costruzione, non aveva nessuna autorizzazione legale. La Polizia Locale di Molfetta ha prontamente sequestrato l’edificio per “violazione delle norme sull’abusivismo edilizio”, segnalando la proprietaria all’autorità competente.

