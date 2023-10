Bimbo dimenticato sullo scuolabus per ore, i genitori pronti a denunciare

In una tragica vicenda accaduta ieri, un bambino di tre anni e mezzo è stato accidentalmente dimenticato su uno scuolabus nel quartiere San Paolo di Bari.

Il piccolo, frequentante una scuola dell’infanzia locale, è rimasto chiuso nel mezzo sotto il sole cocente per ben tre ore, dopo che il veicolo aveva completato l’intero giro, lasciando il bambino su uno dei sedili posteriori.

È stato solo intorno alle 12 che il bambino è stato fortunatamente ritrovato. Durante questo drammatico episodio, il bambino avrebbe cercato disperatamente di attirare l’attenzione del personale, ma purtroppo i suoi sforzi sono stati vani.

Quando finalmente è stato scoperto, si trovava in condizioni pietose, completamente inzuppato di sudore e in lacrime.

La famiglia del piccolo sta attualmente valutando l’opportunità di sporgere denuncia presso i carabinieri per l’accaduto, mentre l’assessora Paola Romano ha annunciato l’apertura di indagini interne al fine di fare piena luce su quanto accaduto.

Queste indagini avranno lo scopo di stabilire eventuali responsabilità e, se del caso, di valutare possibili sanzioni nei confronti dei responsabili.

Si tratta di un episodio che mette in luce la necessità di rafforzare i protocolli di sicurezza nel trasporto scolastico, garantendo che ogni bambino venga accuratamente controllato e accompagnato in modo sicuro verso la propria destinazione. Restiamo in attesa degli sviluppi delle indagini per comprendere appieno le circostanze di questa dolorosa vicenda.