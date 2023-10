TARANTO – Lavori in via Dante, cambia la viabilità urbana. | QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Kyma Mobilità informa che, per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale in via Dante, saranno applicate restrizioni alla circolazione il 12 e il 13 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 17:00. Il tratto interessato va da via Giovan Giovine a via Polibio.

Durante queste due giornate, le linee degli autobus di Kyma Mobilità che attraversano questa strada subiranno deviazioni esclusivamente durante l’orario sopra indicato. Per ulteriori dettagli sulle deviazioni, si prega di consultare il sito www.kymamobilita.it.

Ecco le deviazioni previste:

Linea 3 (direzione CIMINO):

Da via Oberdan, svolta a sinistra su via Minniti, quindi a destra su via P. Amedeo, a destra su via Leonida, a sinistra su Piazza Ramellini/Battisti, a destra su Viale Magna Grecia e riprendere il normale percorso.

Linea 3 (direzione TAMBURI):

Da via Dante, svolta a destra su via Polibio – vico San Giorgio, a sinistra su via Cugini, via Falanto, via Pacoret, Corso Umberto e continuare sul percorso abituale.

Linea 6 (direzione PORTO MERCANTILE):

Da via Dante, svolta a destra su via Polibio – vico San Giorgio, a sinistra su via Cugini, via Falanto, via Pacoret, Corso Umberto e continuare sul percorso abituale.

Linea 6 (direzione LAGO DI NEMI):

Da via Minniti, prosegui dritto per svoltare a destra su via P. Amedeo, a destra su via Leonida, a sinistra su Piazza Ramellini/Battisti, a destra su Viale Magna Grecia e riprendere il consueto percorso.

Linea 21 (direzione PORTO MERCANTILE):

Da via Dante, svolta a destra su via Polibio – vico San Giorgio, a sinistra su via Cugini, via Falanto, via Pacoret, Corso Umberto e continuare sul percorso abituale.