Partito Democratico a Taranto contro la riapertura della discarica ex Vergine

Nella recente sessione del Consiglio comunale di Taranto, il Partito Democratico ha espresso un chiaro e inequivocabile dissenso nei confronti della riapertura della discarica ex Vergine. Bianca Boshnjaku, capogruppo del Pd, ha portato avanti con determinazione la posizione del partito, rappresentando così l’intera comunità democratica.

“Questo eccezionale risultato – ha detto la Boshnjaku – è stato possibile grazie al lavoro di rete e al coordinamento tra i vari circoli del Partito Democratico nella provincia di Taranto. I circoli hanno diligentemente esaminato la documentazione, condiviso una posizione politica comune e collaborato in maniera sinergica in tutti i comuni tarantini”.

E ancora: “Il Partito Democratico desidera ringraziare tutte le forze politiche che hanno sostenuto questa posizione politica in tutti i comuni della provincia. Tuttavia, la presa di posizione del Comune di Taranto assume un’importanza ancora maggiore, poiché la discarica in questione si trova proprio nell’area amministrativa della città capoluogo”.

E conclude: “È essenziale sottolineare che il “no” del Partito Democratico non è guidato da motivazioni ideologiche, ma è il risultato dell’inequivocabile deterioramento del sito dovuto a una gestione inadeguata della discarica.

È fondamentale ricordare che, fino a questo momento, non sono stati completati i lavori di messa in sicurezza e di caratterizzazione richiesti per legge e necessari per valutare l’entità della contaminazione del sito.

Conclusa questa fase cruciale presso il Comune di Taranto, l’attenzione del Partito Democratico si sposterà ora sulla provincia, al fine di porre definitivamente fine a questa vicenda”