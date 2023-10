Il film di Michele Riondino alla festa del cinema di Roma

Il film “Laf” (acronimo di Laminatoio a freddo), che vede come regista l’attore tarantino Michele Riondino, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma ,in programma dal 18 al 29 ottobre.



Scritto proprio da Riondino e Maurizio Braucci, il film si basa sulle vicende del reparto dell’acciaieria, la Palazzina Laf ,che fu al centro di un processo per mobbing in cui l’azienda fu condannata.



In quell’edificio negli anni ’90 i proprietari e i dirigenti dell’Ilva di Taranto confinavano gli impiegati e magazzinieri che si opponevano al declassamento a operai attraverso la cosiddetta “novazione” del contratto.

Chi non accettava era destinato alla Palazzina Laf, dove veniva “piazzato” e pagato per non fare nulla.



Protagonista con Riondino, che parla della sua Taranto, Elio Germano, Vanessa Scalera, Domenico Fortunato, Gianni D’Addario, Michele Sinisi, Fulvio Pepe, Marina Limosani, Eva Cela, Anna Ferruzzo, Paolo Pierobon. La colonna sonora è curata dall’altro tarantino, Diodato, con la canzone ” La mia terra”.