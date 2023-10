Triggiano è al centro delle indagini per omicidio stradale. La tragica vicenda si è consumata quando Kakhaber Makalatia, 44enne georgiano, è stato travolto da un suv sulla provinciale 60. Tornava a casa in bicicletta, momento in cui l’incidente ha spezzato la sua vita.

Triggiano: ciclista travolto da Suv, indagini per omicidio stradale

La Procura di Bari, con il pm Claudio Pinto, ha avviato le indagini che vedono come indagato il conducente 80enne del suv. Le circostanze dell’incidente sono nebulose. Sebbene Makalatia fosse contromano, era all’estrema destra della carreggiata, nella corsia riservata alle biciclette, come affermato dallo Studio legale 3A in difesa dell’automobilista.

Triggiano: ciclista travolto da Suv, indagini per omicidio stradale

La comunità di Triggiano è in lutto. Dopo una veglia funebre in città, il corpo di Makalatia tornerà in Georgia, la sua terra natale. Lascia a Triggiano, dove viveva da anni, moglie e figlio. La scuola del bambino ha lanciato una raccolta fondi a sostegno della famiglia colpita dalla tragedia.