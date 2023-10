Gli ultimi sviluppi delle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica portano alla luce il profilo criminale di un 38enne disoccupato, cittadino del luogo. Le accuse sono pesanti: rapina, tentata rapina e ricettazione.

Ceglie Messapica: 38enne in custodia per rapine e ricettazione

L’uomo è ritenuto responsabile della rapina avvenuta al supermercato CAM di Ceglie il 4 gennaio, in cui, travisato da un passamontagna artigianale e armato di coltello, ha minacciato una cassiera, portandosi via 900 euro. Ma non solo, pochi giorni dopo, il 7 gennaio, ha tentato una nuova rapina al supermercato SMART di Ceglie, questa volta senza successo grazie all’intervento tempestivo del titolare.

Il 38enne non si ferma alle rapine. A luglio, viene coinvolto in un incidente stradale ad Ostuni, guidando una macchina risultata rubata e sotto effetto di stupefacenti.

Le prove a suo carico sono inconfutabili. Le indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno portato all’identificazione dell’indagato attraverso l’analisi delle immagini, al sequestro di una bicicletta in suo possesso e alla comparazione del DNA con un passamontagna e un coltello collegati alle rapine.

Dopo le necessarie formalità , l’Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento del 38enne nel carcere di Brindisi.