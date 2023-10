Il Comune di Altamura aderisce alla Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. L’obiettivo zero morti sul lavoro non è un’utopia. È un dovere. È un dovere non soltanto delle imprese, è un dovere della pubblica amministrazione, degli organi di vigilanza, della legge. E’ un dovere di tutti gli organi pubblici e privati.

Ieri, a Monopoli, si è svolta la manifestazione provinciale per la 73ª edizione della Giornata ANMIL (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) per le vittime degli incidenti sul lavoro. Ha partecipato il sindaco Vitantonio Petronella.

In rappresentanza della Città anche il gonfalone, a significare la valenza dell’iniziativa e l’adesione del Comune alla sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione del fenomeno infortunistico.

La sicurezza sui luoghi di lavoro deve trovare un posto di primo piano nell’agenda politica nazionale. Le sottovalutazioni degli anni passati hanno portato come conseguenza diretta l’esponenziale crescita dei casi di infortunio e o di morte nei cantieri in Puglia così come nel resto del Paese.

Sarebbe necessario pensare, in virtù delle nuove assunzioni promesse per il rafforzamento dell’Ispettorato del lavoro, pensare alla formalizzazione di una figura di ispettore dedicato al settore edile che, in questi anni, è quello che ha registrato il maggior numero di vittime, procedere all’esclusione delle ditte che non rispettano le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro o quelle nei cui cantieri si sono registrati incidenti, nelle more che la giustizia compia i propri passi, dagli appalti pubblici.

Un altro tassello di questa strategia di contrasto dovrebbe essere quella di mettere a sistema le risorse disponibili, fondi che, purtroppo, ogni anno vengono riassorbiti dalle casse dello stato e che, invece, andrebbero reinvestite su programmi di formazione e prevenzione.

Bisognerebbe sviluppare un sistema di consulenza alle imprese, gestito in stretta correlazione con gli organismi paritetici.

La giornata si è aperta con la celebrazione di una messa nella chiesa di San Domenico in suffragio delle vittime del lavoro ed è proseguita con un momento istituzionale dell’Anmil e delle autorità che hanno preso parte alla giornata; quindi si è conclusa con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti in piazza Vittorio Emanuele II.

“Dai dati presentati dall’Anmil – dichiara il sindaco di Altamura Petronella – nel primo semestre di quest’anno in Puglia risulta un calo degli infortuni di circa il 20 per cento ma un incremento, da 37 a 39, degli incidenti mortali sul lavoro. I numeri, sia italiani sia pugliesi, sono sempre drammaticamente elevati. Aderisco all’appello di Anmil a non abbassare mai la guardia e a proseguire ogni sforzo possibile, legislativo e attuativo, affinché i dati si riducano sempre di più. Ringrazio la sezione cittadina dell’Anmil per l’invito a partecipare, che ho accolto con senso del dovere, perché queste battaglie civili di crescita collettiva vanno condotte con unità di intenti“.