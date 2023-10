Abissi del tempo, patrimonio culturale per la valorizzazione del territorio L’arte, la cultura, i musei, i tanti siti di interesse storico-archeologico sono per la Puglia e in particolare per Altamura una ricchezza inestimabile, un patrimonio che non va disperso ma che va tutelato, recuperato, reso fruibile affinché possa diventare uno dei volani di sviluppo della nostra regione.

Parlare di valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale, in particolare raccontare la storia del territorio, promuovendone la comprensione dal punto di vista storico – artistico, archeologico e paesaggistico, è necessaria per promuovere la conoscenza di un sito archeologico straordinario.

La scoperta dell’Uomo di Altamura presso la Grotta di Lamalunga, oltre ad aprire nuovi e affascinanti scenari storici della Murgia barese, ha arricchito il già incredibile patrimonio culturale della Puglia.

Abissi del tempo, patrimonio culturale per la valorizzazione del territorio

Sabato e domenica, nel Teatro Mercadante, si è svolto il convegno internazionale “Abissi del tempo”, organizzato per il trentennale della scoperta della grotta di Lamalunga e dell’Uomo di Altamura. Al convegno hanno preso parte il sindaco Vitantonio Petronella e la vice sindaca e assessora alla cultura Angela Miglionico.

Nel suo saluto istituzionale il sindaco Vitantonio Petronella ha dichiarato: “Nelle linee programmatiche di governo la parte culturale e storica prende le mosse dalle azioni positivamente svolte negli anni pregressi allo scopo di portarle ad ulteriore compimento, intercettando le sfide poste dai cambiamenti sociali, politici, economici e tecnologici in atto e cercando di tramutarle in opportunità di crescita, sviluppo e competitività per il nostro territorio e le nostre risorse. La cultura è l’investimento di una città che ha bisogno di riconoscersi e di essere riconosciuta, di una città pulsante e vivace nelle proposte e nelle azioni. Dobbiamo ripartire proprio dalla cultura come tema centrale, ridando dignità e valorizzando le tante energie attive e i talenti rimasti inespressi, difendendo l’ambizione di un contesto più civico, più sensibile, più creativo“.

Il sindaco ha auspicato un maggiore coinvolgimento dell’Amministrazione comunale in tematiche portanti circa lo studio e la valorizzazione del territorio, garantendo entusiasmo e attenzione, nel fare leva sull’inestimabile patrimonio artistico e culturale di Altamura a cui la città è legata in modo inscindibile. Con grande orgoglio di appartenenza.