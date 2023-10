L’Alba magica di Taranto e il maestoso concerto di Diodato

Nella “splendida cornice”, e fatecelo scrivere anche a noi una volta, della città di Taranto, la luce dell’alba ha fatto la sua splendida riapparizione, questa mattina, regalando ai suoi abitanti un’esperienza indimenticabile.

Una luce che, pur essendo sempre stata presente, ha assunto una nuova vita in questa domenica speciale.

Il rinomato regista Mark John Ostrowski, che avevamo l’onore di intervistare alcuni anni fa, aveva sognato di creare un documentario epico sulla magnificenza di quella luce che si riflette su ogni punto della città esposto al mare.

Nel 2016, il maestro cinematografico ha realizzato il suo sogno, svelando segreti e bellezze che forse erano rimasti inosservati fino ad allora.

Oggi, quella luce straordinaria è tornata a risplendere in tutto il suo splendore, come se volesse applaudire il pubblico mattutino di Taranto che si è radunato per assistere al concerto all’alba dell’eccezionale artista, Diodato.

Quest’ultimo ha offerto un concerto acustico gratuito che ha toccato le corde più profonde dell’anima di chi ha avuto il privilegio di partecipare.

L’idea di organizzare un concerto mattutino al Porto è stata una mossa geniale, che ha dato vita a un’esperienza unica e mozzafiato.

Mentre la suggestione dell’alba illuminava l’imbarcazione e gli elementi industriali circostanti, a bordo c’era un capitano speciale che comandava una ciurma di musicisti straordinari.

La voce melodiosa di Diodato ha fermato le canoe di coloro che si erano svegliati all’alba per allenarsi, coinvolgendo un pubblico numeroso e affascinato, e ponendo una conclusione trionfale all’evento Port Days.

Il sole, in tutto il suo fulgore, ha trovato il suo spazio tra i palazzi della città, mentre le note musicali riempivano l’aria, conferendo al mattino un aroma di mare e una sensazione di bellezza e speranza ineguagliabili.

Le prime parole di Diodato, pronunciate con un sorriso, erano indirizzate al pubblico stupefatto: “Voi siete pazzi!”, forse perché erano davvero in moltissimi a rispondere all’appello dell’alba in questa domenica speciale.

Il concerto acustico, che ha preso il via alle 6:30 di mattina, è stato senza dubbio l’apice dell’iniziativa Taranto Port Days, un evento di portata straordinaria promosso con grande impegno dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto (AdSPMI).

Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Jonian Dolphin Conservation (JDC) e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Taranto.

L’intera manifestazione si è svolta nei giorni dal 6 all’8 ottobre, proponendosi l’ambizioso obiettivo di far conoscere la città portuale, solitamente chiusa al pubblico, e di far parte degli straordinari Italian Port Days promossi a livello nazionale da Assoporti.

Un’esperienza indimenticabile che ha riunito la comunità di Taranto e ha contribuito a diffondere la cultura e la storia della città portuale in modo straordinario che possiamo definire “esperimento riuscito alla grande”.

Articolo Francesco Leggieri

foto Francesco Leggieri e Giovanni Maimone