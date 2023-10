Martina e Fidelis Andria si annullano in Serie D

La quinta giornata del girone H di Serie D ha regalato una sfida al vertice tra Martina Calcio e Fidelis Andria.

Le due squadre, reduci dal recente confronto in Coppa Italia vinto ai rigori dalla Fidelis, si sono affrontate allo stadio “Tursi” di Martina Franca in un match equilibrato e senza reti valevole per la 5ª giornata del campionatoserie D dirone H.

Un primo tempo vivace ma senza gol

Il Martina ha cercato di fare la partita, creando alcune occasioni interessanti.

La Fidelis Andria ha risposto con le ripartenze, ma nessuno dei due portieri è stato seriamente impegnato.

Al 40′ la chance più ghiotta per il Martina con Langone che con un destro da fuori area va vicinissimo al palo.

Una ripresa combattuta ma sterile

Nella seconda frazione di gioco il ritmo è calato e le squadre si sono neutralizzate a centrocampo.

Il Martina ha provato a sfruttare le palle inattive, mentre la Fidelis Andria ha tentato qualche inserimento senza successo.

Il risultato non si è più sbloccato e la partita è terminata sullo 0-0.

Le prossime sfide

Con questo pareggio il Martina sale a 10 punti in classifica, a tre lunghezze dalla capolista Altamura che ha battuto il Gravina per 1-0 con un gol di R. Lattanzio al 18′ pt.

La Fidelis Andria va a 11 punti, in seconda posizione. Domenica prossima il Martina sarà ospite del Palmese 1914, mentre la Fidelis Andria affronterà l’Altamura nello scontro diretto al “Degli Ulivi”.