Scalera (La Puglia Domani) chiede informative all’Assessore Stea sulle graduatorie per le assunzioni negli enti pubblici e strumentali

Il consigliere regionale Antonio Scalera, capogruppo di La Puglia Domani, ha inviato una nota all’Assessore al personale Giovanni Francesco Stea, per chiedere di attivarsi al fine di avere conoscenza dalle graduatorie vigenti nonché dei profili professionali inseriti nei piani di fabbisogno del personale degli enti strumentali e degli enti pubblici vigilati dalla Regione Puglia.

La richiesta del consigliere Scalera è stata motivata dall’approvazione all’unanimità, durante il Consiglio Regionale del 3 ottobre, dell’emendamento correttivo proposto da Scalera alla proposta di legge sulle assunzioni per gli enti strumentali e gli enti pubblici vigilati della Regione Puglia. L’emendamento ha precisato l’obbligo degli enti strumentali e degli enti pubblici vigilati dalla Regione di attingere dalle graduatorie regionali degli idonei, nella fase propedeutica della procedura assunzionale.

“L’accertamento è utile per avere un numero preciso di quanti idonei saranno assunti dalle graduatorie regionali per il medesimo profilo”, ha spiegato Scalera. “La mia proposta di emendamento serve a tutelare gli idonei delle graduatorie già esistenti. È una bella vittoria per chi ha studiato e per chi si trova nella posizione “idonea” nelle graduatorie dei concorsi. Sarò sempre dalla parte dei giovani e a favore della collettività”.

L’Assessore Stea ha confermato che si attiverà per avere le informazioni richieste dal consigliere Scalera.