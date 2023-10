Capuano ha pronto il suo Taranto per Giugliano

Domenica 8 ottobre, il Taranto affronterà il Giugliano, in Campania, alle 18:30.

Il Taranto si prepara per la partita nonostante le condizioni non ottimali dovute a un breve periodo di preparazione.

Il Giugliano, con un nuovo allenatore, Bertotto, ammette di non conoscere bene il Taranto ma è fiducioso nel suo sviluppo.

Le recenti prestazioni del Taranto hanno avuto alti e bassi, ma Mister Capuano è ottimista e critica le dichiarazioni di Longo, allenatore del Picerno, vittorioso ai rigori in coppa Italia, dopo che il Taranto aveva dominato i 90′ e i supplementari.

Le condizioni fisiche dei giocatori, come Calvano e Bonetti, sono monitorate attentamente. Bonetti non sarà sicuramente della partita.



Interpellato in merito, il mister rossoblu afferma che la formazione resta ovviamente segreta, per non dare vantaggi agli avversari.

Ma afferma che ci sono recuperi e assenze. L’approccio determinante sarà importante, e Taranto cercherà di migliorare la sua efficacia in attacco.





La squadra ha una buona media di punti a partita, 1.87 e si colloca tra le prime quattro in classifica. Ricordiamo che ha da recuperare una partita casalinga, contro il Messina.