Serie D Girone H: il girone di ferro del calcio italiano

Le squadre pugliesi sfidano campane e lucane

Il girone H della Serie D è il più duro e imprevedibile di tutta la categoria. Qui si affrontano le squadre pugliesi, abituate a lottare per la promozione, con le agguerrite formazioni campane e lucane.

Ogni anno è una battaglia senza esclusione di colpi, come dimostra il duello tra Brindisi e Cavese dello scorso anno, vinto dai pugliesi.

Chi riuscirà a spuntarla quest’anno? Quali saranno le sorprese e le delusioni? Quali sono le squadre più attrezzate e quelle più in difficoltà? Vediamole insieme, regione per regione, con stima la probabilità di far parte del girone H.

Le possibili partecipanti al girone H

Puglia

La Puglia è la regione più rappresentata nel girone H, con ben 11 squadre sicure di partecipare e una in attesa di ripescaggio. Tra queste spiccano il Fidelis Andria, reduce dalla retrocessione dalla Serie C, il Casarano, sempre protagonista negli ultimi anni, e il Bitonto, che ha sfiorato i playoff lo scorso anno. Non vanno sottovalutate anche il Nardò, il Barletta, il Gallipoli, il Gravina, il Manfredonia, il Martina e il Team Altamura. L’unica incognita è il Molfetta, che spera di essere ripescato dopo la rinuncia del Francavilla.

Campania

La Campania potrebbe schierare 11 squadre nel girone H, ma alcune di queste sono in bilico tra il girone G e quello I. La più quotata è la Cavese, che vorrà rifarsi dopo aver perso la promozione all’ultima giornata. Altre squadre da tenere d’occhio sono la Nocerina, la Gelbison, il Gladiator e l’Ischia. A seguire ci sono il Portici, il San Marzano, la Paganese, la Santa Maria Cilento, l’Angri e la Palmese.

Basilicata

La Basilicata potrebbe avere due rappresentanti nel girone H, ma entrambe con qualche incertezza. La prima è il Matera, che ha vinto il campionato di Eccellenza e punta a tornare in Serie C dopo le vicende societarie che lo hanno portato al fallimento nel 2019. La seconda è la Rotonda, che ha chiuso al quarto posto lo scorso anno, ma che deve ancora definire la sua situazione societaria.

Queste sono le possibili squadre che comporranno il girone H della Serie D 2023/2024.

Un girone di ferro che promette spettacolo e emozioni.