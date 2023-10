Il Taranto soccombe a Giugliano immeritatamente

Non è mai facile, per il Taranto, giocare al De Cristoforo anche se, questa volta, almeno fino alla fine del primo tempo, sembrava dovesse finire con un buon risultato a favore.

Ed invece non è andata così, tanto da subire la sua seconda sconfitta in campionato.

Eppure, al termine del primo tempo, i ragazzi di Eziolino Capuani erano meritatamente in vantaggio, grazie ad un gol di Cianci che aveva sbagliato un rigore, siglando poi la rete, su ribatuta.

Nella ripresa la musica è cambiata ed è arrivata decisa la reazione dei padroni di casa.

Prima De Sena, al 53′, ha pareggiato sfruttando in modo intelligente una respinta di Vannucchi, in seguito ad un colpo di testa di Gladestony.

Il ribaltamento del risultato è avvenuto all’82’: nell’occasione, il Taranto ha subito un altro gol con Bernardotto, che era appena entrato in campo.

La sua realizzazione è stata di grande qualità, in quanto è arrivata con un potente tiro scoccato dal limite dell’area.

Il Taranto, dal canto suo, non era stato a guardare, sino ad allora. Anzi, poco prima del gol dei padroni di casa, Kanoute al 74′ ed Antonini al 77′, avevano sfiorato il vantaggio, senza riuscire a trovare la porta per soli pochi centimetri.

Il Taranto ha anche colpito i legni per ben due volte: prima Cianci ha colpito la traversa su calcio di punizione al 57′, si era ancora sul punteggio di 1-1, e Romano ha fatto la medesima cosa al 95′. Finale con i musi lunghi in casa rossoblu per la tanta sfortuna.

Tabellino

GIUGLIANO-TARANTO 2-1

RETI: 45’+3’ Cianci (T), 53’ De Sena (G), 82’ Bernardotto (G)

GIUGLIANO: Baldi; Rondinella (29’ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; Ciuferri (64’ Eyango), Vogiatzis, Gladestony (72’ De Rosa); Oviszach, Sorrentino (64’ Beramrdotto), De Sena (72’ Nocciolini). Panchina: Russo, Manrrique, Menna, Scognamiglio, Grasso, Aruta, De Francesco, Stabile. All. Bertotto.

TARANTO: Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Kondaj, Zonta (46’ Romano), Calvano, Panico (46’ Ferrara); Bifulco (63‘ Kanoute); Fabbro (63’ Orlando), Cianci (81’ Samele). Panchina: Loliva, Di Serio, De Santis, Riggio, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Capone, Mastromonaco. All. Capuano.

ARBITRO: Dario Madonia di Palermo. Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Marco Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale: Gabriele Iurino di Venosa.

AMMONITI: Zonta, Cianci, Samele (T); Gladestony, Berman, Bernardotto (G).

NOTE: recuperi 2’/. angoli 1-5