Werent: la migliore nel noleggio di piattaforme aeree

Werent ha ricevuto il prestigioso premio di “Azienda noleggio piattaforme dell’anno” agli ITALPLATFORM 2023.

L’evento, organizzato nell’ambito del GIS (Giornate Italiane del Sollevamento e dei trasporti eccezionali) a Piacenza, ha celebrato le eccellenze del settore delle piattaforme aeree.

Werent si è distinta per lo sviluppo tecnologico e la professionalità, valori di merito che la rendono una realtà “Made in Italy” di riferimento.

La giuria ha motivato così la sua scelta: “Werent nasce nel 1996 come Venpa Sud e si rinnova nel 2019 con il nuovo brand Werent, grazie alla visione di Michele Marraffa.

La società di Martina Franca offre un rental service di qualità nei settori delle piattaforme aeree, dei sollevatori telescopici e del movimento terra.

Con oltre 100 dipendenti e più di 1.500 macchine in flotta, Werent è un leader indiscusso del noleggio in Italia”.

Werent: la sicurezza e la formazione al primo posto

Michele Marraffa, Amministratore di Werent, ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento: “Per noi è un grande onore ricevere questo premio, che testimonia il duro lavoro che ogni giorno la squadra di Werent svolge per garantire il miglior servizio ai nostri clienti. Un lavoro fondato su valori essenziali come la sicurezza e la formazione, ma soprattutto la passione che ci anima”.

Werent è un’azienda che mette al centro le persone e le loro esigenze, offrendo soluzioni personalizzate e innovative.

Werent è anche attenta alla sostenibilità ambientale, investendo in macchine ecologiche ed efficienti.

Werent è la scelta giusta per chi cerca un partner affidabile e competente nel noleggio di piattaforme aeree.