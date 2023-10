Giornata Mondiale Del Sorriso per migliorare lo stato emotivo La Giornata Mondiale del Sorriso è un evento annuale che si tiene ogni primo venerdì di ottobre, per celebrare il potere del sorriso e diffondere gioia e felicità in tutto il mondo.

Questa giornata speciale è stata creata per raccogliere le persone di tutte le nazionalità e culture sotto un’unica bandiera: quella del sorriso.

L’ideatore di questa faccina sorridente è lo statunitense Harvey Ross Ball che l’ha creata nell’ormai lontano 1963. Qualche anno dopo, ovvero nel 1999, Harvey decise di fondare la World Smiley Corporation, la società che decise di indire la Giornata Mondiale del Sorriso con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Harvey Ball World Smiley Foundation, un’organizzazione benefica senza scopo di lucro che sostiene le cause dei bambini, e anche per diffondere gioia e positività: mira a unire tutti i popoli in un gesto comune di sorriso e buonumore.

Team di studiosi hanno dimostrato infatti che basta ridere per migliorare la qualità della vita, la produttività sul lavoro, innescare sane relazioni sociali e perfino dimagrire.

Nella storia però il primo a carpirne l’importanza fu Ippocrate, il padre della medicina, che nei suoi trattati affermò che “Da un sorriso nasce sempre un altro sorriso”.

Anche Susumo Tonegawa, Premio Nobel per la Medicina nel 1987, affermò “Chi è triste e depresso non riesce a tener lontane le malattie“.

Ridere sviluppa la frequenza “gamma” nel cervello, che produce onde in grado di sincronizzare in maniera concreta l’attività neuronale e sostenere la memoria.

Il sorriso rappresenta una porta aperta alla relazione e al benessere. Se nasce spontaneo, facilita la disponibilità interiore di chi sorride e quella dell’interlocutore che lo riceve. Se è di cortesia e formalismo non può avere lo stesso effetto. Il nostro corpo e il nostro cervello ricevono l’energia trasmessa attraverso un sorriso vero o intenzionale.

Sorridere favorisce sensazioni di benessere. Passare poi dal sorriso alla risata, permette un rilassamento fisico che dissipa le nuvole e permette di ricominciare ad utilizzare la neo corteccia per ponderare soluzioni e uscire dalla reazione emotiva determinata dallo stress della situazione.

È un’occasione per riflettere sull’importanza di diffondere il buonumore e di rendere felici gli altri attraverso un semplice gesto: il sorriso.