SOVERETO – Un tragico impatto sulla provinciale 231 ha sconvolto questa mattinata la frazione di Sovereto, a Terlizzi. La drammatica notizia ha riguardato un pensionato 83enne, originario di Triggiano, tragicamente deceduto in seguito all’impatto.

Sovereto: tragico scontro sulla provinciale 231, pensionato 83enne perde la vita

Il tragico impatto sulla provinciale 231 è avvenuto in direzione Foggia, proprio vicino allo svincolo di Sovereto. Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, l’uomo era alla guida di un’utilitaria che, per motivi ancora in fase di accertamento, è entrata in collisione con una berlina. La forza dell’urto ha spinto l’auto contro il guardrail.

Nonostante l’intervento tempestivo del 118, per il pensionato non c’è stato nulla da fare. Per estrarlo dalle lamiere contorte della sua auto è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

L’altro conducente, che ha subito diversi traumi a causa del tragico impatto sulla provinciale 231, è ora ricoverato in ospedale ad Andria.

La Polizia locale ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e determinare le esatte cause dello scontro.