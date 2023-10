Tragedia a Lizzano: giovane centauro perde la vita in un incidente stradale

Nella tranquilla via Gramsci di Lizzano, una comunità è stata scossa da una tragedia che ha lasciato un segno indelebile. Questa mattina, un trentacinquenne, Pietro Lanzo, a bordo di una moto di grossa cilindrata, è stato coinvolto in un tragico incidente che ha portato alla sua prematura scomparsa.

Nonostante il casco indossato, gli sforzi disperati del personale del 118 sono stati purtroppo vani, e il giovane ha perso la vita sul colpo. Le strade del paese sono state invase dalle ambulanze, dalle forze dell’ordine e dai vigili urbani che si sono mobilitati tempestivamente per gestire la situazione.

La tragedia ha preso una piega ancora più drammatica quando i parenti della vittima sono giunti sul luogo dell’incidente. Il padre, già devastato dal dolore, ha subito un malore che ha richiesto il suo immediato trasporto all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria.

Sembra che la mattina sia iniziata come tutte le altre, con il centauro che aveva accompagnato affettuosamente il suo figlio a scuola. Nessuno avrebbe potuto immaginare che sarebbe stata l’ultima volta che padre e figlio si sarebbero salutati.

La comunità locale è stata scossa da questa perdita improvvisa e ingiusta. Ora, mentre le indagini sono in corso per comprendere le circostanze esatte dell’incidente, si stringono attorno alla famiglia colpita dalla tragedia, offrendo il loro sostegno e le loro preghiere in questo momento così difficile.