Nelle piazze pugliesi ritorna il Preventour 

Per tutti controlli sanitari e screening medici gratuiti e senza prenotazione. Si inizia domenica 8 ottobre da Taranto in piazza Immacolata, poi a Bari e a Lecce

Ritorna anche quest’anno la gioiosa carovana del PrevenTour, l’iniziativa itinerante che porta la prevenzione sanitaria ai cittadini direttamente nelle piazze delle città; tre le tappe del PrevenTour 2023: si parte domenica 8 ottobre in Piazza Immacolata a Taranto, per poi proseguire il 22 ottobre in piazza sant’Oronzo a Leccee il 29 ottobre in piazza Ferrarese a Bari.

Giunto alla quinta edizione, PrevenTour 2023 è organizzato dall’Associazione “Europa Solidale Onlus” in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e NutriProf (Federazione Nutrizionisti Professionisti Italiani); il comitato scientifico è presieduto dal Dott Emanuele Carrozza, specialista in Otorinolaringoiatria Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Taranto.

Dal 2016 “Europa Solidale Onlus” eroga gratuitamente cure mediche specialistiche e dentarie ai meno abbienti in propri laboratori, attività resa possibile dalla disponibilità di medici specialisti; presidente è il medico specialista neurologo Giuseppe Russo.



Confermata anche in questa quinta edizione la formula che ha decretato il successo del PrevenTour: portare la prevenzione direttamente dai cittadini raggiungendoli nelle piazze di domenica, quando hanno un po’ più di tempo per un controllo medico e per ascoltare i consigli degli specialisti.



Scopo ultimo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione da realizzarsi mediante controlli ed esami sanitari periodici, e non solo quando appaiono i sintomi di una patologia.

Il Preventour, infatti, non intende sostituirsi alla Sanità pubblica, ma solo affiancarla nella sensibilizzazione: i medici non effettuano diagnosi e, nel caso vengano rilevate patologie, consegnano al cittadino gli esiti dei controlli invitandolo a informare il medico.

Si parte domenica 8 ottobre da Taranto, in piazza Immacolata, dove per una giornata sarà allestito il “Villaggio della Prevenzione sanitaria” del PrevenTour, una confortevole tendopoli presso cui i cittadini riceveranno materiale informativo e potranno sottoporsi, gratuitamente e senza prenotazione, a controlli sanitari e screening medici.

Saranno effettuati esami audiometrici per la prevenzione dei disturbi al sistema uditivo, visite di otorinolaringoiatria con il controllo del campo visivo, esami baropodometrici su tapis roulant e consulenze contro i disturbi dell’alimentazione.

I volontari della Croce Rossa Italiana, oltre a effettuare misurazione della glicemia e controlli della pressione arteriosa, cureranno dimostrazioni di manovre salvavita utili in occasione di incidenti domestici e stradali.

A Taranto PrevenTour 2019 si avvale del patrocinio di Consiglio Regionale Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Taranto, Federazione nazionale Ordini TSRM-PSTRP Bari Taranto BAT; si ringraziano gli sponsor tecnici Maico Taranto Acustica, Otosalus, Nuova Ortopedia Italiana e Ottica Occhinegro.