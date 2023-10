Barletta: sequestro massivo di gasolio agricolo, oltre 1600 litri confiscati

In una operazione senza precedenti, la Guardia di Finanza di Barletta ha intensificato i controlli in provincia, smascherando una grave frode legata al gasolio agricolo. Il massiccio sequestro di gasolio agricolo abusivo ha visto oltre 1620 litri di carburante confiscati, mettendo in luce una realtà allarmante.

Barletta: sequestro massivo di gasolio agricolo abusivo, oltre 1600 litri confiscati

Nelle ultime settimane, l’attenzione si è focalizzata principalmente sul contrasto delle frodi in materia di accise e di imposte indirette sulla produzione e sui consumi dei carburanti per autotrazione. Diverse violazioni sono state riscontrate, tra cui l’omessa comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati dai distributori, la pubblicizzazione dei medesimi, e l’indicazione nei cartelli stradali di prezzi diversi da quelli poi erogati.

L’operazione culminante ha visto la scoperta di 1.620 litri di gasolio agricolo assoggettati ad una minore imposta, utilizzati indebitamente.

Questo sequestro di gasolio agricolo rappresenta una significativa operazione di contrasto alle frodi in una materia tanto delicata e cruciale per l’economia locale.

Il carburante sequestrato è stato sottoposto a confisca, segnando una vittoria notevole nel continuo sforzo delle forze dell’ordine nel mantenere l’integrità e la legalità nel settore dei carburanti.

Gli utenti coinvolti nella frode sono stati denunciati, sottolineando la serietà delle conseguenze legali legate a tali pratiche illecite.

La Guardia di Finanza di Barletta continua a operare con determinazione, ponendo un’enfasi particolare nella lotta contro le frodi relative ai carburanti.

Questo sequestro di gasolio agricolo è un chiaro monito per chiunque si adoperi in attività illegali, confermando l’impegno incessante delle autorità nel perseguire la giustizia e garantire la corretta applicazione delle normative vigenti.