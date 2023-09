Candlelight onora e omaggia il Maestro Ennio Morricone, artista senza tempo Grazie alla musica dell’artista senza tempo Ennio Morricone, si vuole consentire alle persone di “vedere” e di “sentire” in un altro modo, sotto altri occhi: quelli della cultura e dell’arte.

Come può la musica, in particolare la musica del Maestro Morricone, avere il potere di fare questo? Semplicemente facendosi “umana”, parlando direttamente alla gente, spiegando se stessa con le note e con le parole di giovani ed interessanti artisti che, provenienti da tutta Italia, sono animati dalla voglia comune di “parlare con”.

I concerti Candlelight sono un’esperienza musicale e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato illuminati dalla luce confortante delle candele.

Fever event questa volta ha puntato a rivitalizzare, “sonorizzandolo”, lo storico e affascinante cortile di Una Hotels Regina in Bari-Parchitello.

I concerti Candlelight sottolineano il ruolo insostituibile che la musica ha nella costruzione dell’identità umana, quale arte in grado di far emergere i “suoni” interiori della persona, espressione di tutto ciò che essa rappresenta, sia sul piano razionale e cosciente che su quello non razionale e non cosciente.

Il pubblico ha assistito ad un concerto al buio illuminato solo da mille candele rendendo l’atmosfera davvero speciale e conquistando il pubblico.

Il repertorio ha abbracciato le colonne sonore più celebri del compositore, dagli epici western della Trilogia del Dollaro al recente The Hateful Eight, Love theme, Gabriel’s Oboe, Deborah’s Theme, Main Theme, dal film Gli Intoccabili Playing Love. Nino Rota-Love theme, dal film Il padrino, Main theme, dal film La vita è bella, Michael Nyman, The heart ask for pleasure first Hans Zimmer-Honor him/We are free, Time, Cornfield Chase/Day One.

Più di un concerto di massima levatura musicale, meglio definirlo un viaggio attraverso le colonne sonore note e inedite dell’immenso Maestro.

A dirigere questo ensemble il maestro Roberto Franca che ha lavorato con passione su ogni singola partitura, con l’intento di raggiungere la stessa emozione degli straordinari e originalissimi arrangiamenti del compositore e restituire al meglio quel meraviglioso caleidoscopio di timbri, inseparabili delle sue musiche.

La sua abilità eccezionale nel suonare il pianoforte, ha aggiunto il tocco finale alle performance, creando un’atmosfera ancora più autentica.

L’evento straordinario si inserisce nella rassegna “I concerti Candlelight” un’esperienza musicale e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato illuminati dalla luce confortante delle candele.

I concerti si propongono di rendere omaggio al genio di Ennio Morricone, Queen, Coldplay, Hans Zimmer, Ludovico Einaudi con un programma dedicato all’approfondimento dei loro repertori, non solo attraverso i brani più celebri, ma anche con la riscoperta di colonne sonore meno conosciute e frequentate dal grande pubblico.